Бердянский суд вынес приговор «депутату ДНР»

По материалам Службы безопасности Украины к 8 годам лишения свободы заочно приговорен участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) – «депутат ДНР». Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Установлено, что в мае 2014 года житель Новогродовки (Донецкая обл.) активно способствовал организации «референдума».

«Преступник осуществлял патрулирование улиц, охрану баррикад. Кроме того, боевик заставлял местных частных предпринимателей финансировать закупки бронежилетов и формы для пророссийских НВФ. С началом боевых действий в составе так называемой "республиканской православной армии" он участвовал в боях под Донецким аэропортом, Песками, на Саур-Могиле. За это получил ряд "наград" от главарей террористов. По имеющейся информации, боевик был депутатом "народного совета ДНР" и является членом "общественного штаба с прифронтовых территорий"», – говорится в сообщении СБУ.

Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу. Мужчина объявлен в розыск.