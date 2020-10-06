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+800: Число переселенцев из Донбасса и Крыма растет

06.10.20 12:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на сегодня, 6 октября, учтены 1 млн 459 тыс. 302 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 29 сентября, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 502 переселенца. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 800 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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