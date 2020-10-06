На Донбассе СБУ с начала года изъяла 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. патронов

В нынешнем году Служба безопасности Украины в районе проведения Операции Объединенных сил изъяла из схронов незаконных вооруженных формирований более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и почти 100 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня 6 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Также во время спецопераций правоохранители задержали участников трех межрегиональных организованных группировок, которые занимались нелегальным сбытом средств поражения, в том числе представителям криминальных кругов. 13-ти фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Двое злоумышленников приговорены к различным срокам заключения.

На Луганщине сотрудники СБУ выявили три схрона с оружием и боеприпасами, заложенных диверсионной группой незаконных вооруженных формирований.

«Из тайников, оборудованных по месту жительства главаря боевиков и в лесополосе вблизи Лисичанска, изъяты тротил, запалы, гранаты РГД и Ф-1, автомат Калашникова, пистолет и большое количество патронов», – рассказали в СБУ.

В ходе следствия установлена ​​причастность диверсантов к минированию мостов, а также участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанском и Попаснянском районах.

«Трем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов арестован, пока он находится под стражей. Другие участники группы объявлены в розыск», – рассказали в спецслужбе.

В Донецкой области из тайника, оборудованного в частном доме жителя Бахмута, участника НВФ, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружен детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибром 5,45 мм.

«По оперативной информации, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Сейчас он скрывается от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей», – отметили в СБУ.