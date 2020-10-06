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Двусторонняя пневмония: В Луганске умер композитор, написавший «гимн ЛНР» (Фото)

06.10.20 13:34
Юрий Дерский / Фото из соцсетей
Юрий Дерский / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске жизни умер композитор и певец Юрий Дерский.

Как сегодня, 6 октября, сообщает «республиканская» «Луганская государственная академия культуры и искусств», Юрий Дерский, который был в академии заведующим кафедрой музыкального искусства эстрады, умер 5 октября – на 59-м году жизни.

Артист был автором музыки более чем к 400 песням, в том числе к «гимну ЛНР».

Как рассказала музыкант из Луганска Светлана Любова в соцсети, Дерский скончался в реанимации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

По информации из открытых источников, Дерский был заслуженным деятелем искусств Украины.

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