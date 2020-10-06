Пять лет назад был создан проект «Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям»

В 2015 году Фонд Рината Ахметова запустил уникальный для Украины проект «Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Маша, Таня и Артем никогда не видели друг друга, но у них немало общего – эти дети родились и росли в Донецке. Все детство им пришлось бороться с тяжелыми болезнями.

Маша буквально грезила бальными танцами. Девочка уделяла тренировкам все свободное время. Однако мечты о сцене оказались под угрозой после того, как ей поставили диагноз «бронхиальная астма». Ребенок получил статус инвалида детства. Врачи рекомендовали ей навсегда забыть о танцах и перейти на индивидуальное обучение.

Артему было 4 года, когда он стал задыхаться по ночам.

«Сын болел с самого рождения. Ему сделали несколько операций на диафрагме и сердце. Вроде бы пошел на поправку, но потом диагностировали астму», – говорит мама мальчика Наталья Владимировна.

У Тани сразу после рождения начались приступы эпилепсии. Ее отправили в реанимацию. Врачи сказали, что она не выживет. Но, несмотря на плохие прогнозы, малышку удалось спасти.

Справляться с болью и приступами детям помогают лекарства. Лекарства, которые стало невозможно достать с началом вооруженного конфликта на Донбассе.

«Мы до конфликта получали бесплатные лекарства для дочки, и все было нормально. А потом бесплатные лекарства выдавать перестали», – говорит Игорь, отец Тани.

Чтобы помочь Маше, Артему, Тане и сотням других детей, жизнь которых зависит от лекарств, в 2015 году Фонд Рината Ахметова запустил уникальный для Украины проект «Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям». Фонд стал выдавать противоастматические и противосудорожные препараты детям до 14 лет, проживающим на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также детям из семей переселенцев.

Маша, Таня и Артем стали регулярно получать медикаменты от Фонда Рината Ахметова.

«Эти препараты помогали нам сдерживать судороги, чтобы они не повторялись и не было эпилептических приступов. Без этих препаратов мы жить не могли. Спасибо Ринату Ахметову за эту помощь», – говорит мама Тани Ольга.

Родители Артема также благодарны Фонду за помощь.

«Мы узнали, что Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса, которые нуждаются в лекарствах, поэтому позвонили и попросили о помощи. Выслали все справки и вскоре пришел ответ: "Приезжайте!". Невероятно благодарны Ринату Леонидовичу!», – говорит Наталья, мама ребенка.

Проект «Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям» работал в течение 5 лет. За это время больным детям было выдано более 4,4 тыс. наборов медикаментов (а именно 231 набор инсулина; 813 наборов тест-полосок; 1 762 набора противосудорожных и 1 628 наборов противоастматических препаратов). Эту помощь получили 1 344 ребенка.