Привлекала внимание: На Донетчине нетрезвая женщина «заминировала» супермаркет

Сегодня ночью, 6 октября, 42-летняя жительница Краматорска позвонила в полицию и сообщила о том, что в супермаркете заложена взрывчатка. Таким образом женщина пыталась привлечь к себе внимание. Теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Сегодня в 02:35 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в супермаркете на улице Хабаровской. Территорию магазина обследовали сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области. Каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. Также на месте работали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой», – рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность звонившей. Ею оказалась 42-летняя краматорчанка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина рассказала, что сделала заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, чтобы привлечь к себе внимание.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.