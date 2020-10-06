Кабмин предложил ввести санкции в связи с выдачей российских паспортов на Донбассе

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций в связи с систематической выдачей гражданам Украины российских паспортов, передает «Интерфакс–Украина».

«В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины, а также систематическим осуществлением уполномоченными органами Российской Федерации выдачи гражданам Украины паспортных документов, что нарушает принципы и нормы международного права, согласно части первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о применение сроком на 3 года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению (для служебного пользования)», – говорится в распоряжении правительства №1165 от 23 сентября.

Этим документом ряду министерств и центральных органов власти в соответствии с компетенцией поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций, мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций необходимо проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.