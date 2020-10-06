На Луганщине умерла женщина с коронавирусом (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

16 – Северодонецк;

9 – Рубежное;

2 – Лисичанск;

2 – Беловодский район;

3 – Станично-Луганский район;

2 – Сватовский район;

по 1 – Белокуракинский, Новоайдарский, Старобельский, Попаснянский районы.

Всего по состоянию на 6 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 332 случая коронавирусной болезни, в том числе у 57 детей. Из них: