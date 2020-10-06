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На Луганщине умерла женщина с коронавирусом (Карта)

06.10.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 16 – Северодонецк;
  • 9 – Рубежное;
  • 2 – Лисичанск;
  • 2 – Беловодский район;
  • 3 – Станично-Луганский район;
  • 2 – Сватовский район;
  • по 1 – Белокуракинский, Новоайдарский, Старобельский, Попаснянский районы.

Всего по состоянию на 6 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 332 случая коронавирусной болезни, в том числе у 57 детей. Из них:

  • выздоровел – 621 человек;
  • продолжает лечение – 693 пациента, в том числе 17 детей (на стационарах лечатся 147 человек, амбулаторно – 546);
  • умерли – 18 человек.

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