На Луганщине умерла женщина с коронавирусом (Карта)

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
За сутки 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- 16 – Северодонецк;
- 9 – Рубежное;
- 2 – Лисичанск;
- 2 – Беловодский район;
- 3 – Станично-Луганский район;
- 2 – Сватовский район;
- по 1 – Белокуракинский, Новоайдарский, Старобельский, Попаснянский районы.
Всего по состоянию на 6 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 332 случая коронавирусной болезни, в том числе у 57 детей. Из них:
- выздоровел – 621 человек;
- продолжает лечение – 693 пациента, в том числе 17 детей (на стационарах лечатся 147 человек, амбулаторно – 546);
- умерли – 18 человек.