«Шахтер» обнародовал результаты новых тестов на COVID-19

ФК «Шахтер» получил результаты новых тестов на COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба «горняков».

«Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал первой команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник "Шахтер" получил результаты: все – отрицательные», – говорится в сообщении.

«Горняки» остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, предстоит второе тестирование.

«Тем временем Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Им предстоят матчи квалификации Лиги наций», – добавили в клубе.

Напомним, в воскресенье, 4 октября, COVID-19 был диагностирован у Пятова и Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных», вследствие чего «Шахтер» ушел на самоизоляцию.