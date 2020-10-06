Президент Зеленский рассказал, когда могут пройти местные выборы на неподконтрольном Донбассе

Местные выборы на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса не могут состояться из-за отсутствия контроля границы со стороны Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.

«Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут», – сказал Зеленский.

По его словам, с точки зрения безопасности ситуации – не будет свободного доступа для всех партий.

«А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной, – ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт – это просто физически невозможно», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в одном из «минских» пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории.

«Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом – передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются», – резюмировал президент.