Кураторы из России и «Л-ДНР»: На Днепропетровщине раскрыли сеть антиукраинских «троллей»

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение всеукраинской сети «троллей», связанных с Россией и неподконтрольными украинской власти территориями Донбасса. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяли в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

«Правоохранители дополнительно установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили перед ними задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении.

Правоохранители уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сторонникам «ДНР» в мае 2014 года.

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, использование в качестве «троллей» жителей населенных пунктов, подконтрольных украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию.

Сейчас следователи СБУ продолжают досудебное расследование по уголовным производствам, начатым по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Интернет-агитаторам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Разоблачение и блокировка противоправной деятельности осуществлялась сотрудниками УСБУ в Днепропетровской области при координации ДКИБ СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры.