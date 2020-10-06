Очередь составляла около 3 тысяч человек: В ДонОГА объяснили рост статистики по COVID-19

В Донецкой области наблюдается значительное увеличение ежедневного числа заболевших коронавирусом, но такая статистика объясняется во многом тем, что более интенсивно стали работать лаборатории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 6 октября, на брифинге в ДонОГА.

«Что касается увеличения ежедневного количества заболевших – во-первых, это связано с тем, что существенно ускорили тестирование. Очередь составляла около 3 тысяч лиц, сейчас задача-максимум до конца недели уменьшить очередь, свести ее к тому, чтобы очередность у нас была не более суток», – пояснил Кириленко.

По его словам, число заболевших в предыдущие дни, например, два дня тому назад – более 300 человек – это не только то количество, которое выявлено за минувшие сутки. Здесь также добавлены те, кто стоял в очереди на тестирование, так как ускорилась работа лабораторий.

«Официальная информация об этом будет и на сайте облгосадминистрации, потому что знаю, что и руководителям органов местного самоуправления люди задают вопросы. Если мы в среднем имеем тенденцию 90-100 случаев за сутки, а тут 350 – начинается определенная паника. Но эти цифры – это из-за увеличения числа заболевших и образовавшейся очереди», – подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что задача органов власти обеспечивать работу лабораторий и стимулировать работников, в частности, речь идет о 300% доплат, как установлено на законодательном уровне. Также в области стоит задача выйти на показатель тестирования не менее 1000 исследований в сутки.