КПВВ «Новотроицкое»: Чтобы попасть на подконтрольную территорию, студентка обратилась к правозащитникам

Студентку, обучающуюся на подконтрольной украинским властям территории, пропустили через КПВВ «Новотроицкое» без установки приложения «Дій вдома». Однако для этого ей потребовалось обратиться к правозащитникам. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

Как рассказали правозащитники, 21 сентября за помощью к представителям БФ «Право на защиту» на КПВВ «Новотроицкое» обратилась студентка Ирина, которая пересекала линию разграничения и намеревалась попасть на подконтрольную правительству Украины территорию.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали Ирине в осуществлении пересечения. Отказ объяснили необходимостью установить на смартфоне мобильное приложение «Дій вдома».

Девушка же была убеждена, что сможет пересечь линию разграничения без помех, ведь она учится в Национальном медицинском университете им. Богомольца в Киеве и имеет все подтверждающие документы. Поэтому Ирина попросила правозащитников разъяснить, действительно ли она должна устанавливать мобильное приложение и проходить самоизоляцию.

Юрист БФ «Право на защиту» Янина Ребенкова разъяснила представителям ГПСУ недавние изменения в законодательстве, долго общалась по спорному вопросу с руководителями ГПСУ на КПВВ «Новотроицкое». В итоге было принято решение о пропуске без каких-либо препятствий студентов и детей, получающих образование на подконтрольной территории и имеющих подтверждающие документы, то есть в соответствии с порядком, установленным постановлением КМУ № 641 от 22 июля 2020 года.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.