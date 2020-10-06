Умерли трое врачей: На Донетчине более 300 медиков заразились коронавирусом

В Донецкой области за весь период пандемии от коронавируса умерли 64 человека, из них трое врачей. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера умер третий врач в Донецкой области, в городе Краматорске. К сожалению, это третья смерть врача от коронавирусного заболевания. Все, что необходимо, было сделано, но болезнь взяла верх», – констатировал Педенко.

Он добавил, что всего более 300 медработников заболели коронавирусом, выздоровели 196 человек.

При этом представитель облздрава отметил, что в базу, которая есть в департаменте здравоохранения и областном лабораторном центре, вводятся только лабораторно подтвержденные случаи.

По его словам, на сегодня в области работают 9 ПЦР-лабораторий: это коммунальная лаборатория в Славянске в центре СПИДа, в Мариуполе в горбольнице №4, три лаборатории в филиалах областного лабораторного центра – в Мариуполе, Торецке, Краматорске; также работают 4 частных лаборатории – «Код здоровья» (Мариуполь), «Фармбиотест», «Юнимед» и «Новая диагностика» (отделения по всей области).

Александр Педенко уточнил, что это все лаборатории, которые сертифицированы и передают информацию о результатах исследований.

Также в области есть около 19 лабораторий, которые проводят ИФА-исследования.