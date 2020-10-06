Избил и поджег: На Донетчине 15-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за жестокое убийство

На Донетчине будут судить 15-летнего парня, который на территории детского сада жестоко избил мужчину. Позже пострадавший умер в больнице. Юноша обвиняется в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 УК Украины). Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 30 июня этого года, около 22:00, 15-летний парень, будучи нетрезвым, на территории одного из детсадов Мариуполя вступил в словесную ссору с местным жителем.

«В ходе конфликта парень разозлился и нанес удары руками и ногами по телу потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший упал и не подавал признаков жизни. Решив, что мужчина умер, парень поджег на нем одежду и с места преступления скрылся. От полученных многочисленных тяжких травм пострадавший через неделю скончался в больнице», – рассказали в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанным статьям, с учетом возраста обвиняемого – до 15 лет лишения свободы.