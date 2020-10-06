Скопилось более 2 миллиардов: На Донетчине пенсионеры–ВПЛ не забирают новые карты «Ощадбанка»

В Донецкой области насчитывается 274 тысячи пенсионеров – внутренне перемещенных лиц. Остатки на их счетах составляют 2,1 млрд грн. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На сегодня 112 тысяч внутренне перемещенных лиц – это те, кто не получили платежные карты. То есть карты находятся в отделениях банка, срок действия их продлен, но клиенты по тем или иным обстоятельствам не смогли их получить, и они ожидают получения», – сказала Якивчик.

По ее словам, пенсии и соцвыплаты находятся на счетах, начисляются вовремя и ожидают своих клиентов.

Она напомнила, что карты внутренне перемещенных лиц в «Ощадбанке», срок действия которых закончился с марта по сентябрь, продлены до 1 ноября текущего года.

«Но следует обратить внимание, что 30 сентября на сайте "Ощадбанка" размещена информация, что срок действия карт ВПЛ продлен только по международным платежным системам MasterCard / Visa и национальной платежной системе "Простір", которые открыты ВПЛ по тарифному пакету "Мій рахунок. Мігрант". Что это означает: есть клиенты, которые имеют несколько счетов по разным тарифным пакетам. "Ощадбанк" продлил только карты по тарифному пакету "Мій рахунок. Мігрант". Даже если срок действия закончился, эти карты все равно являются активными до 1 ноября. За другими картами по другим тарифным пакетам – нужно обратиться в "Ощадбанк" и их получить», – пояснила Светлана Якивчик.

Уточнить, по какому именно тарифному пакету обслуживается клиент, можно по телефону «горячей линии» 0 800 210 800.

Напомним, несмотря на то, что действие платежных карт «Ощадбанка» продлено до 1 ноября, переселенцы массово жалуются на то, что банкоматы «съедают» такие карточки.