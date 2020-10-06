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Авдеевка и КПВВ «Майорское»: На Донетчине установят дополнительные банкоматы

06.10.20 16:18

«Ощадбанк» устанавливает дополнительные банкоматы на прифронтовых территориях в Донецкой области. Об этом сегодня, 6 октября, рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что все отделения «Ощадбанка» в регионе работают в штатном режиме. Это 155 отделений, 226 банкоматов и 167 информационно-платежных терминалов.

«Продолжают также работать мобильные подразделения. Это стационарное мобильное подразделение на базе МАФа, который находится на КПВВ "Новотроицкое", и уже всем знакомое передвижное мобильное подразделение на базе автомобиля КрАЗ», – добавила Светлана Якивчик.

Она уточнила, что в населенных пунктах, которые находятся на прифронтовых территориях, работают 23 отделения банка, 26 банкоматов и 25 информационно-платежных терминалов. Недавно дополнительный банкомат был установлен в Авдеевке, и на сегодня там находятся уже 3 банкомата.

«Кроме того, "Ощадбанк" устанавливает дополнительный банкомат на КПВВ "Майорское" в Зайцево. Сейчас там работает 1 отделение, 1 банкомат и 1 терминал», – сообщила начальник областного управления «Ощадбанка».

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