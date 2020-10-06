COVID-19: На Луганщине инфекционные больницы «первой волны» загружены на 73%

В Луганской области загруженность мест в инфекционных больницах «первой волны» по COVID-19 составляет 73%. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Юрий Стогниев, передает пресс-служба ОГА.

Он напомнил, что для лечения больных COVID-19 определено 5 опорных больниц «первой волны» на 165 инфекционных коек, в частности, Северодонецкая городская многопрофильная больница – 60 мест, Рубежанская центральная городская больница – 30, Лисичанская многопрофильная больница – 35, Старобельское РТМО – 30, Беловодская многопрофильная больница – 10.

Эти больницы заключили договора с Национальной службой здоровья Украины на предоставление медицинских услуг пациентам с COVID-19.

Кроме того, на базе 21 медицинского учреждения области созданы мобильные бригады по отбору, хранению и транспортировке образцов для тестирования методом ПЦР по месту нахождения пациентов.

«Также было определено пять заведений "второй волны" на 90 инфекционных коек, в том числе: Новоайдарская многопрофильная больница – 15, Новопсковское РТМО – 15, Сватовская многопрофильная больница – 20, Станично-Луганское РТМО – 20, Луганская областная детская клиническая больница – 20», – сказал Стогниев.

Он отметил, что для организации борьбы с COVID-19 за счет областного и местных бюджетов приобретено оборудование на сумму 9,2 млн грн. Прежде всего это аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, медицинские отсосы, мониторы пациента, ларингоскопы, мешки Амбу, компьютерные электроэнцефалографические комплексы «BRAINTEST-16», полуавтоматические коагулометры, анализаторы электролитов биологических жидкостей, иммунофлуоресцентные и биохимические анализаторы.

Благотворители передали медучреждениям Луганщины 50 кислородных концентраторов и 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.