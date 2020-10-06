Вниманию родителей: Как изменилась компенсация и условия оформления «муниципальной няни»

С октября в Украине изменился размер компенсации за услуги по уходу за ребенком до 3-х лет «муниципальная няня», а также условия ее оформления. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Новые требования отражены в Постановлении Кабинета министров от 30.09.2020 № 897.

Так, обновлены требования к поставщикам услуги. Теперь услуги по уходу за детьми до 3-х лет могут предоставлять:

любые ФЛП, которые имеют КВЭД 97.00 и / или КВЭД 88.91;

юридические лица с зарегистрированным КВЭД 78.20 и / или КВЭД 85.10.

Услуги «муниципальной няни» не могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования, родители и опекуны ребенка.

При этом установлено ограничение по количеству детей, за которыми может одновременно ухаживать «муниципальная няня»:

для физического лица-предпринимателя – 3 (за исключением ухода за детьми из многодетной семьи);

для юридического лица – 10 детей из разных семей по адресу, определенному «муниципальной няней».

Изменен размер компенсации за услуги «муниципальной няни». Постановлением КМУ № 897 установлено ограничение максимального размера возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до 3-х лет.

Так, со 2 октября 2020 года компенсация выплачивается в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до 6-ти лет, установленного на 1 января соответствующего года (до конца 2020 года – 1 779 грн), за каждого ребенка, за которым ухаживает «муниципальная няня». Но, при этом не более стоимости услуги, которую родители оплатили «муниципальной няне» (это когда, скажем, родители оплатили менее 1 779 грн).

Вместе с тем с 1 января 2021 года будет увеличен размер компенсации по уходу за ребенком с инвалидностью и ребенком, который болеет тяжелыми заболеваниями. Такая компенсация составит 2 размера прожиточных минимума на детей в возрасте до 6-ти лет.

Ограничен перечень лиц, имеющих право на компенсацию. Со 2 октября 2020 года компенсация услуги может предоставляться при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка. Имеется в виду, что родители / опекуны должны быть:

или официально трудоустроены;

или работать по гражданско-правовому договору;

или осуществлять предпринимательскую деятельность (быть зарегистрированными ФЛП);

или быть самозанятыми лицами.

Данное требование о занятости не касается лиц:

осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью;

у которых одновременно родилось трое и более детей;

осуществляющих уход за ребенком с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологией, диабетом и другими болезнями с необходимостью в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность;

которые являются лицами с инвалидностью I или II группы.

Такие лица имеют право на получение компенсации услуги «муниципальной няни» независимо от того, трудоустроены / самозяняты они в соответствии с законом или нет.

Вместе с тем компенсация не будет предоставляться:

родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством;

лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Уточнены требования к документам, которые подаются для получения компенсации. Постановлением КМУ №897 предусматривается сразу несколько изменений, касающихся порядка оформления и представления документов для получения возмещения услуг «муниципальной няни», а именно по:

договору уходу за ребенком до 3-х лет. В договоре должно быть указано, в частности, название услуги, ее объем с определением конкретных мероприятий, информация о детях, за которыми осуществляется уход, и информация о лице, которое осуществляет уход, условия и срок предоставления услуги, ее стоимость, периодичность оплаты, ответственность сторон, место жительства получателя услуги «муниципальная няня», место жительства «муниципальной няни» (для физических лиц – предпринимателей) / местонахождение «муниципальной няни» (для юридических лиц);

перечню документов, подтверждающих оплату услуг «муниципальной няни» Со 2 октября 2020 года такие документы (выписка из банковского счета, кассовый чек, товарный чек, расчетная квитанция) должны быть оформлены в соответствии с Положением о форме и содержании расчетных документов (утверждено приказом Минфина от 21.01.2016 № 13), с Положением о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете (утверждено приказом Минфина от 24.05.1995 № 88);

перечню документов, прилагаемых к заявлению. В бумажной форме в орган социальной защиты населения отныне, в частности, но не исключительно, надо будет предоставить копии:

– медицинского заключения ВКК о наличии у ребенка инвалидности (для детей с инвалидностью);

– трудовой книжки получателя услуги «муниципальная няня» и документа с места работы, подтверждающего предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста / справки из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7) (для ФЛП);

– справки МСЭК об установлении группы инвалидности (для лиц с инвалидностью).

Вместе с тем подтверждения оплаты «муниципальной няни» нужно будет подавать в орган социальной защиты населения в письменной, электронной или любой другой форме (в частности, путем направления сканированных копий) до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлена услуга «муниципальная няня».