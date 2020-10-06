Полиция установила четыре вероятных источника пожаров на Луганщине

В Луганской области полиция установила четыре вероятных источника возникновения пожаров, которые охватили более 22 тыс. га. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Она перечислила населенные пункты и источники воспламенения, установленные правоохранителями:

в селе Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, возгорание произошло 1 октября 2020 года примерно в 15:45 ;

в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района вероятной причиной возгорания сухой травы и леса стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;

в городе Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети возгорание произошло примерно вечером 30 сентября 2020 года;

в пгт Белокуракино по ул. Роскошная в результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившуюся неподалеку огорода.

В целом полицией проведены осмотры зданий и местности, признаны потерпевшими и допрошены 465 человек, выявлены повреждения 583 домов, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. Зафиксирована гибель 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.