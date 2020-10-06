Даже из России, и даже на похороны: «ДНР» не впускает людей без местной прописки

В «ДНР» запрещен въезд людей, не имеющих местную прописку. Это касается не только украинцев, не впускают и жителей России, передает российская «Комсомольская правда».

Единственное сообщение с подконтрольной Украине территорией – через контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Но его «республиканцы» открывают два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

При этом выехать из «ДНР» на свободную часть Украины могут только те, кто там прописан. А въехать – при наличии разрешения «межведомственного штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Причем после ухода штаба с 26 сентября на дистанционный режим работы, количество счастливчиков значительно уменьшилось. В частности:

«У мужа случился инсульт, его полностью парализовало. Лежал в тяжелом состоянии в больнице. Спустя две недели умер. Дочь живет в Мариуполе, там прописана. Она не смогла попасть к отцу, когда он был в больнице. Не приехала на похороны и на 9 дней. До сих пор штаб не принял решение по ее заявлению. Справку из больницы, а потом и свидетельство о смерти приложили – не помогло», – вытирая слезы, рассказывает жительница Макеевки Валентина Петровна.

Женщина надеется, что «республиканский» штаб все же примет положительное решение. И тогда она постарается оформить дочери адресную справку в «ДНР». С этой «бумагой» можно попасть в «республику», но со стороны России. А с мариупольской пропиской в паспорте проезд закрыт.

Не пускают в «ДНР» даже граждан России, у которых нет прописки в «республике». По этой причине не приехали на похороны мужа Валентины Петровны родственники из Ставропольского края.