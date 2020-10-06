Когда откроются КПВВ: На Донетчине «Ощадбанк» рассчитывает за месяц обслужить пенсионеров–ВПЛ

Когда на Донетчине откроются контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и приедут пенсионеры с временно неподконтрольных территорий, «Ощадбанк» будет способен обеспечить их обслуживание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 октября, рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

«На сегодня функционируют все 155 отделений "Ощадбанка", а это 472 операционных окна, то есть это 472 менеджера, которые обслуживают клиентов. В среднем в день на сегодня пропускная способность – где-то до 10 тыс. человек. Таким образом, примерно за месяц, если откроются КПВВ, все отделения "Ощадбанка" смогут обслужить и оказать качественные банковские услуги желающим клиентам», – отметила Светлана Якивчик.

При этом она обратила внимание, что в «Ощадбанке» продолжают действовать карантинные ограничения, к которым к клиентам просят отнестись с пониманием.