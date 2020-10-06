Страшно и опасно: Как жители «ДНР» ездят через Россию в Харьков

Для жителей «ДНР» пока остается открытой «граница» с Россией. Через нее можно также направится и на подконтрольной Украине территорию, передает российская «Комсомольская правда».

Дорога «вкруговую» через российский Белгород в Харьков занимает не менее суток и обходится от 3000 до 3500 грн в один конец. Не всякому пенсионеру по карману. Еще нужен загранпаспорт, который следует предъявить в России при возвращении. Да и дорога утомительная и опасная.

«Ехали ночью в Киев. Вдруг машина начала вилять. Чуть в овраг не улетели. Водитель остановил микроавтобус, сказал, что ему нужно поспать. Они ведь не отдыхают по двое суток и больше. Только в Киев приехал, через 3-4 часа – обратно. Страшно отправляться в такую дорогу», – вспоминает дончанка Наталья Васильевна.

31 августа в Воронежской области разбился микроавтобус из Донецка. В 4 часа утра машина опрокинулась в кювет. Погибли 37-летний водитель и 72-летняя пассажирка. Пятеро получили травмы.

Кстати, сейчас в «ДНР» появились объявления, где сообщают, что в рейс едут два водителя. Нововведение не отразилось на стоимости поездки. Ведь конкуренция на «украинском» направлении просто громадная.

Тем более, что «Ощадбанк» продлил мораторий на просроченные банковские карты только до 1 ноября. Тем не менее пенсионеры, в том числе и проживающие в «ДНР», получили СМСки о необходимости получить в отделении «Ощадбанка» новую пенсионную карту. Поэтому на нелегальных маршрутах сейчас – наплыв пенсионеров.

Но плюс такой поездки – при въезде на Украину из России не надо устанавливать мобильное приложение «Дій вдома» и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Нет самоизоляции и при возвращении в «ДНР».

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.