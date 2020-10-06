Штраф – по цене маски: В «ДНР» нарушителей карантина могут не выпустить из «республики»

В «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке. Об этом сообщила «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

В качестве карантинных мер рядовой человек в «ДНР» обязан носить маску в транспорте, в помещениях (магазины, аптеки, кинотеатры и пр.), в общественных местах (концерты, открытые рынки и пр.). Также обязан соблюдать социальную дистанцию.

За нарушение правил предусмотрены предупреждение или штрафы.

«Если, например, человек без маски в магазине, то сначала будет предупреждение. Любая административная ответственность сначала предусматривает предупреждение. Штраф при первом разе – это когда человек ведет себя асоциально, т.е. всем своим поведением он показывает "не хочу, не буду"», – отметила Радомская.

При первом штрафе размер взыскания в «ДНР» не очень большой. «За первое нарушение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции гражданам установлены штрафы от 100 до 500 руб. (41 – 204 грн по местному курсу валют, – ред.). Вроде бы суммы незначительные, но их можно избежать, потому что маска максимум стоит 100 руб. Но если гражданин вторично нарушил правила, то штрафы увеличиваются в десятки раз – от 1000 до 3000 руб. (408 – 1 225 грн). Для предпринимателя это будет уже от 5000 руб.», – рассказала Радомская.

Если администрация магазина, или водитель обслуживают покупателей / пассажиров без масок, на них тоже может быть наложен штраф – от 10 тыс. до 40 тыс. руб. (4 082 – 16 327 грн). «И предприниматели должны понимать, что это может не ограничиться одноразовым штрафом, это может быть и запрет предпринимательской деятельности, лишение лицензии», – отметила «экс-министр».

Сумма штрафа также вырастает, если был причинен вред здоровью человека, приведшему к смерти. «Например, если вы нанесли вред своему сотруднику или соседу. То сумма штрафа будет 30-50 тыс. руб. (12 245 – 20 408 грн). Но здесь будет степень доказывания. То есть этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы, будут проводить расследование, подтверждать вину или ее отсутствие», – добавила юрист.

По ее словам, в «республике» ведется база данных по административным правонарушениям. «Поэтому если человек нарушил правила в Харцызске, это не значит, что он приедет в Донецк и будет пользоваться первоначальной суммой штрафа», – пояснила она.

«Хочу обратить внимание, что неоднократное нарушение может привести даже к запрету пересечения границы. Этого тоже нельзя забывать. Эта мера у нас осталась в законодательстве. И путем исполнительного документа могут быть остановлены перемещения человека в какую-либо из сторон», – заключила она.

Также Радомская сообщила, что в «ДНР» с наступлением теплой погоды люди с подозрением на коронавирус все чаще покидают места самоизоляции и больницы.

Напомним, в Украине за нарушение карантинных мер для граждан предусмотрен штраф от 17 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube