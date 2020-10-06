Об отмене выборов из-за коронавируса речь не идет, – глава Донецкой ОГА

Пандемию коронавируса никоим образом не следует связывать с предстоящими местными выборами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 6 октября, на брифинге в ДонОГА.

Он отметил, что рост заболеваемости «никак не связан с любыми намерениями относительно выборов».

«Выборы, как запланировано на 25 октября, они состоятся. Сейчас каких-либо вопросов или указаний, или вообще в ходе обсуждения на совещаниях с руководством государства – этот вопрос не поднимается. Есть статистика, есть действия в соответствии с протоколом по распространению и противодействию распространения COVID-19», – отметил Кириленко

По его словам, избирательным процессом, политической агитацией – этим занимаются соответствующие политические силы, об отмене речь не идет.

«Вообще не связаны эти вопросы, и речь об этом (отмене выборов из-за коронавируса – ред.) не идет», – резюмировал Кириленко.