Шел за пенсией: Житель Луганщины пробирался по минам и пепелищу в обход КПВВ

В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) задержали 72-летнего мужчину, который пытался незаконно обойти контрольный пункт въезда-выезда, чтобы избежать карантина. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Пожилой путешественник следовал со стороны временно оккупированной территории. Во время прохождения контроля он заявил, что не имеет мобильного телефона для установки приложения "Дій дома", а отправляться на обсервацию категорически не желает. Пограничникам он сказал, что возвращается, а сам попытался обойти КПВВ и вскоре был задержан», – говорится в сообщении.

При этом пенсионера не пугала ни близость боевых позиций, ни предупредительные таблицы с надписью «Осторожно мины». Во время пожара возле КПВВ детонировали неразорвавшиеся боеприпасы.

После задержания мужчина пояснил, что направлялся в банк в Станице Луганской для получения пенсии. В итоге он признался, что имеет мобильный телефон, на который установил приложение «Дій вдома».

После этого пенсионера пропустили через линию разграничения. За нарушение порядка выезда из временно неподконтрольной территории ему придется заплатить штраф в размере 1700 грн.