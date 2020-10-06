С подозрением на COVID-19: В «ДНР» из-за теплой погоды люди убегают из больниц

В «ДНР» в связи с теплой погодой много случаев, когда люди с подозрением на коронавирус покидали места самоизоляции и госпитализации. При этом кратковременно покидать свои дома можно. Об этом сообщила «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

«У нас есть ответственность за самовольное оставление места самоизоляции и госпитализации. В связи с тем, что была теплая погода, к сожалению, участились случаи – очень много лиц с подозрением на коронавирус покидали места самоизоляции или госпитализации. За это штраф может быть от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (4 082 – 8 163 грн по местному курсу валют, – ред.)», – сказала она.

Радомская добавила, что если это был человек, который болен коронавирусом, то штраф составляет от 20 тыс. до 40 тыс. руб. (8 163 – 16 327 грн).

При этом в «ДНР» не считается нарушением самоизоляции выход человека в магазин, в аптеку и пр. «Именно кратковременные выходы не являются нарушением самоизоляции. Но в магазин можно в продуктовый, а не за покупками в [торгово-развлекательный центр] "Донецк сити". То есть должны быть направления, которые близко расположены к дому», – сообщила юрист.

В «республике» находящихся на самоизоляции лиц проверяют «правоохранительные органы». «Такие люди зафиксированы, по ним ведется учет и контроль. Поэтому легко можно вычислить – покидает человек место самоизоляции или нет», – заключила Радомская.

Напомним, в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке – стартует от 100 руб. (41 грн.). При повторном нарушение штраф увеличивается в десятки раз, вплоть до того, что человека могут не выпустить из «республики».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube