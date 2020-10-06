В «ДНР» готовятся массовые проверки соблюдения мер карантина, – соцсети

В «ДНР» готовятся проводить массовые проверки соблюдения жителями противоэпидемических мер. Будут проверять ношение масок в общественных местах, торговых точках и общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на осведомленные источники.

«Сотрудники министерства внутренних дел республики получили указания с 7 октября начать "максимально эффективные" проверки, работать "показательно". Общественный транспорт смогут намеренно останавливать в пути следования. Даже за минимальные нарушения могут применять "административные меры" в виде штрафов», – пишет популярный донецкий паблик.

По сведениям источников, есть вероятность, что «власти» распорядятся не обслуживать в торговых точках клиентов без маски.

«При этом владельцы точек не будут нести ответственность за таких покупателей. Также планируются проверки СЭС по различным направлениям. Кроме того, усилится пропаганда ношения масок во всех СМИ республики», – говорится в сообщении.

Напомним, в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке. В качестве карантинных мер рядовой человек в «ДНР» обязан носить маску в транспорте, в помещениях (магазины, аптеки, кинотеатры и пр.), в общественных местах (концерты, открытые рынки и пр.), также обязан соблюдать социальную дистанцию.