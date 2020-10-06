Без очередей после обеда: Как работает КПВВ «Станица Луганская» после открытия (Фото)

После масштабных пожаров в Станице Луганской свою работу возобновил контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения. В первый день работы, 5 октября, в обе стороны прошли около двух тысяч людей. Большинство из них 4 дня, пока пункт пропуска не работал, провели у родственников или на съемных квартирах, теперь же спешат домой, передает «Громадське радіо».

Пенсионерка Наталья застряла на 4 дня из-за пожара. Пока КПВВ не работал, оставалась у родственников в Станице Луганской. Так переживала, что не может попасть домой, что пришлось идти к врачу. «Я думала, что не смогу попасть домой. Мне казалось, что у меня коронавирус. А мне говорят: "Какой коронавирус?". Так я рентген поехала делать, здесь недалеко, еле сделала. Мне сказала врач, что легкие чистые, то есть – никакого коронавируса», – рассказывает женщина.

80-летняя пенсионерка Раиса Николаевна направляется из «ЛНР» на подконтрольную территорию за своей украинской пенсией. Говорит, что пожары ее не пугают, потому что на своем веку видела и не такое: «Я уже все пережила. Мне уже почти 80 лет – через 3 месяца. Так что, уже ничего не боюсь, детки. Уже все, я свое отжила».

Раиса

КПВВ «Станица Луганская» не работал с 1 октября. Тогда по решению командующего Операции Объединенных сил пограничники остановили пропуск граждан через линию разграничения. Огонь вплотную подошел к дороге, по которой люди шли на неподконтрольную территорию.

«Стоит отметить, что во время пожара пограничники не допустили никаких возгораний на КПВВ. Но, к сожалению, был разрушен модуль, где работают представители Международного Красного Креста. Сегодня пограничники помогли очистить и разобрать завалы. Пограничники были готовы к возобновлению пропуска уже на следующий день. Но решение о начале и прекращении пропускных операций принимает исключительно командование Объединенных сил, которое акцентировало на пожароопасной ситуации в регионе», – прокомментировала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Назар едет из подконтрольного Беловодска домой в неподконтрольный Алчевск. Отмечает, что горит не только на подконтрольной Украины территории. «Тоже в окрестностях горит, в Брянке леса горят, в Горенском и в районе Исаковского водохранилища. Но в меньших масштабах», – говорит парень.

Назар

За 5 октября КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны пересекли около 2 тысяч жителей Украины. После обеда очередей не было совсем.

Напомним, что в дообеденное время 5 октября на КПВВ «Станица Луганская» было столпотворение, потому что «ЛНР» временами перекрывало мост со своей стороны.