Позывной «Ежик»: В Славянске судят участника НВФ, снимавшего пытки пленных

В Славянске (Донецкая обл.) горрайонный суд рассматривает «дело» участника незаконных вооруженных формирований из «группы Безлера», который пытал и унижал пленных. Мужчина ждет приговора в Мариупольском СИЗО, передает «Сайт города Мариуполя».

В мае 2020 года в Мариуполе сотрудники СБУ арестовали Виктора М. 54-летнего мужчину обвиняют в том, что он входил в «группу террориста Безлера (Беса)» и участвовал в пытках украинских военнослужащих.

Сам он – уроженец Чернигова, но большую часть времени прожил в Мариуполе. Тут «таксовал», и был даже зарегистрирован как предприниматель.

В 2014 году Виктор М. добровольно присоединился к НВФ «ДНР», получил позывной «Ежик». Носил длинные волосы и слушал тяжелый рок.

Стало известно, что мужчина избивал родных в семье, имел приводы в полицию, а пьяным хвастался, что «работал в Горловке».

В «группе Беса» служил в так называемом отряде «К» («Коммуникация»). «Именно эти боевики занимались тем, что документировали и распространяли по социальным сетям видео пыток украинских пленных бойцов, а также сами участвовали в допросах. Виктор М. избивал и унижал военнопленных, заставлял их выполнять хозяйственные работы и убирать камеры после пыток. Для запугивания использовал оружие», – пишет издание.

В Мариуполь Виктор М. сбежал после того, как в среде террористов начались междоусобицы из-за дележа финансовых потоков.

Арестованный мариуполец ныне содержится в СИЗО поселка Каменск, а судит его суд Славянска.

Сначала дело рассматривала коллегия судей. После изменения законодательства это дело рассматривает одна судья – Наталья Дюмина. Кроме традиционной для таких дел 258-3 статьи УК («Создание террористической группы или террористической организации») Виктора М. обвиняют в преступлениях, подпадающих под действие статьи 438 УК («Нарушение законов и обычаев войны»). Адвокаты уже пытались изменить ему меру пресечения и ходатайствовали о домашнем аресте. Но суд им отказал. Рассмотрение дела происходит в режиме видеоконференции.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.