В «ДНР»: Пассажиры ездят без масок, но водитель не имеет права их высадить

В Донецке пассажиры в общественном транспорте ездят без масок. При этом в «ДНР» водитель не имеет права высадить таких нарушителей карантина. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

По ее словам, ношение маски в транспорте – это личная ответственность пассажира. «Водители расклеили таблички-предупреждения, что вход в салон без маски запрещен и что требуется соблюдение социальной дистанции. Но по сравнению с первой волной коронавируса в настоящее время людей стало намного больше. И получается, что таблички висят, но граждане не выполняют требования. Водитель же не может высадить пассажира на этом основании, он может его лишь предупредить и порекомендовать надеть маску», – сказала Радомская.

При этом, если на линии будет проверка, то ответственность понесут как пассажир, так и водитель. В частности, на водителя может быть наложен штраф от 10 тыс. до 40 тыс. руб. (4 082 – 16 327 грн по местному курсу валют), при многократных нарушениях могут запретить деятельность предприятия-перевозчика, а также лишить лицензии.

Напомним, в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина равен стоимости защитной маски в аптеке – стартует от 100 руб. (41 грн.). При повторном нарушение штраф увеличивается в десятки раз, вплоть до того, что человека могут не выпустить из «республики».

При этом здесь нет жестких требований к самоизоляции – можно выходить в аптеку, магазин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube