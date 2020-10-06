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На Донетчине закрыли на карантин отделения в областном онкодиспансере и центре кардиохирургии

06.10.20 20:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске (Донецкая обл.) из-за выявленных случаев коронавируса на карантин закрыты отделения в областном онкодиспансере и центре кардиохирургии, передает «Восточный проект».

В КНП «Областное территориальное медицинское объединение» (онкодиспансер) закрыты на карантин два отделения — гинекологическое и хирургическое.

По той же причине закрыт на плановый прием областной центр кардио- и рентгенэндоваскулярной хирургии.

«Кардиохирургия работает сейчас только на ургентный прием пациентов. Плановые приемы прекращены из-за выявленных случаев заболеваемости коронавирусом, в том числе и у врачей», – прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

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