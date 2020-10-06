До конца года Верховная Рада может продлить закон об «особом статусе Донбасса»

Верховная Рада Украины до конца года при необходимости продлит действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает «УНН».

«Альтернативных законопроектов, которые регулировали бы этот вопрос на сегодня в ВР не рассматривались», – сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.

По его словам, действующий законопроект будет продолжен, если не поступит иных законодательных инициатив от парламентариев или президента Украины.

«Я думаю это произойдет ближе к концу года по необходимости», – добавил Разумков.