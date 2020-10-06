В 2021 году: Как повысятся минимальные выплаты у каждой категории пенсионеров

В Украине у разных категорий пенсионеров есть свой уровень минимальной пенсии. В течение следующего года каждая из категорий получит повышение на 165, 300 и 500 грн.

В 2021 году будет 5 этапов повышения пенсии для разных категорий. Так, минимальная пенсия вырастет в январе, июле и декабре до 1 934 грн. Также увеличат надбавки за стаж участникам войны, чернобыльцам, женщинам со стажем от 30 лет, мужчинам со стажем от 35 лет. Пенсионеры старше 65 лет получат повышение пенсии дважды: в январе их минимальная пенсия составит 2400 грн, с июля – 2600 грн.

Сейчас в стране – 11 млн 300 тыс. пенсионеров. Эти поэтапные повышения коснутся 10 миллионов.

Выплаты увеличатся у всех пенсионеров по возрасту, соответственно в каждой из категорий граждан вырастут минимальные выплаты.

Первая категория. Самые низкие выплаты, которые получают люди пенсионного возраста, – на уровне прожиточного минимума (с 1 июля – 1 712 грн). «Это для людей, которые не имеют достаточного страхового стажа», – уточнил советник главы Министерства соцполитики Николай Шамбир.

Отметим, что минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию, – 15 лет.

С 1 июля 2020 года такие пенсионеры получают 1 712 грн. «Это часть пенсионеров с минимальной пенсией – у которых не хватает стажа, да еще и зарплата была маленькой. И они получают пенсию на уровне прожиточного минимума. Так у этих людей за год пенсия вырастет всего на 165 грн – дважды в 2021 году им пересмотрят: с 1 января – повысят на 85 грн, и с 1 декабря – на 70 грн. Таких людей сейчас почти 4 млн», – сообщил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

Вторая категория. Люди, у которых хватает минимального страхового стажа для пенсии (т.е. с 15 до 30 лет), но была низкая заработная плата, получают минимальную пенсию по возрасту из расчета 40% от установленной в стране минимальной заработной платы. «Эта минимальная пенсия с 1 сентября составляет 2 000 грн (40% от минимальной заработной платы в 5000 грн). Таких пенсионеров у нас 1,5 млн человек», – сказал Николай Шамбир.

Третья категория. Это основная категория пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин, 35 лет – для мужчин и которые достигли пенсионного возраста (сейчас 59,5 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

«Кроме минимальной пенсии в 40% от минимальной зарплаты, у нас еще установлена минимальная пенсия для тех, кто имеет необходимый стаж (30 лет – женщины, 35 лет – мужчины) – это 2100 грн (такой размер установлен с мая)», – отметил Николай Шамбир.

«Что такое минимальная пенсия? Есть люди, которые имеют большой страховой стаж (35-40 лет), но у них была очень маленькая зарплата – они отработали честно, но работали, например, в колхозе, санитарками, нянечками в детсадах. К сожалению, было много людей с малой зарплатой. И вот для таких людей закон установил, что им при достижении 65 лет будет выплачиваться пенсия не ниже чем 40% от минимальной зарплаты. И чем выше в стране становится минимальная зарплата, тем выше сразу индексируются такие пенсии. Сейчас их пенсия – около 2100 грн», – детализировал Андрей Рева.

Он также сообщил, что с 1 января минимальная зарплата станет 6000 грн и данная минимальная пенсия повысится до 2400 грн. С 1 июля минимальная зарплата становится 6500 грн, а минимальная пенсия этих граждан – 2600 грн. «То есть они в течение года получат увеличение в 500 грн», – уточнил Рева.

«При этом все остальные пенсионеры в 2021 году получат индексацию в марте. Но здесь расчет будет идти по формуле, в которой учитывается 50% инфляции и 50% роста заработной платы за 3 года. И в итоге, повышение у них будет примерно на 11-12%, грубо говоря – на 300 грн», – рассказал экс-министр социальной политики.

«И получается, что люди без стажа получат за год повышение на 165 грн, люди с полным стажем и с минимальной пенсией – плюс 500 грн, а все остальные – плюс 300 грн», – резюмировал Андрей Рева.

Отметим, что на 1 июля средний размер пенсий в Украине составляет 3 393 грн. Но 63% пенсионеров получают выплаты ниже этого уровня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»