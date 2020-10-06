Донбасс обсуждали на саммите Украина – ЕС: Итоговое заявление

Сегодня, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина – ЕС. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и Вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В итоговом заявлении саммита несколько пунктов посвящены мирному урегулированию на Донбассе.

«Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на Нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных по этому поводу мер для полного выполнения Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в связи с этим», – говорится в заявлении.

По мнению участников саммита, всестороннее и бессрочное прекращение огня – это достижение, которое должно быть сохранено.

«Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины территории, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом. Мы вновь призвали Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает, и мы остаемся глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала на неподконтрольных правительству территориях Украины», – подчеркивают авторы заявления.

Отдельно отмечено, что участники саммита Украина – ЕС осуждают внедряемые Россией меры, дающие право украинцам на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ходатайствовать о получении российского гражданства в упрощенном порядке, что противоречит Минским договоренностям.

Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество по решению социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта. Отмечена необходимость обеспечить поставки воды, электроэнергии и газа вдоль линии соприкосновения, облегчить передвижение людей и грузов и обеспечить возможности для людей, проживающих на временно неподконтрольных правительству Украины территориях, полностью пользоваться своими правами как граждане Украины при полном соблюдении международного гуманитарного права.

«В условиях пандемии COVID-19 становится еще более важным продолжение обеспечения поставок гуманитарной помощи, также важно обеспечить для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста беспрепятственный доступ на временно неподконтрольные правительству Украины территории», – говорится в заявлении.

Также подчеркивается важность осуществления деятельности по разминированию в новых районах, которые следует согласовать. Участники саммита договорились о необходимости создания в Украине Национального центра противоминной деятельности с целью эффективного реагирования на загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами в зоне конфликта.

«ЕС готов в дальнейшем поддерживать всеобъемлющий подход Украины в отношении своих граждан в пострадавших районах и играть ведущую роль в усилиях по восстановлению страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как только Минские договоренности будут выполнены», – отмечается в заявлении.