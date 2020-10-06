Повар из донецкого «Кабуки» теперь готовит суши и роллы в Курахово (Фото)

В Курахово (Донецкая обл.) 27-летний предприниматель Никита Згурьев готовит блюда японской кухни, работает в режиме доставки. Заказы поступают не только от земляков, но из соседних сел Елизаветовки и Максимильяновки, а также города Горняк, передает «Громада Схід».

В свое время Никита выучился на повара и до войны 4 года работал в японском ресторане «Кабуки» в Донецке. В 2014 году парень вернулся в Курахово, но работу по специальности найти не смог, поэтому почти 5 лет работал водителем грузовика.

Однажды, сидя за праздничным столом вместе с кумовьями, решили заказать роллы. Доставили их только через 2 часа. Тогда и пришла мысль открыть собственное дело – готовить и доставлять японские блюда.

«Написали на листе бизнес-план. Приобрели рисоварку, японский нож и доску, арендовали помещение и оборудовали его под кухню. Сначала работали вчетвером: мы с женой и кумовья. Я с девушками готовил и принимал заказы, Денис – развозил», – рассказывает Згурьев о начале бизнеса.

Никита Згурьев

Рекламировались через соцсети и распространение визиток.

«Начали мы работать 25 февраля прошлого года. В первый день работы в нашем меню было 5 видов роллов. Мы приготовили 3 сета, их разобрали очень быстро. А уже через 11 дней – 8 марта – мы выдали 34 заказа, для приготовления которых потратили 28 килограммов риса», – вспоминает сушист.

Доставлять сначала хотели велосипедом или мопедом, однако от этой мысли отказались – роллы довольно легко помять, поэтому все заказы возят автомобилем. Водителя, а также бухгалтера и двух поваров Никита пригласил себе в помощь через полгода.

Сейчас для поклонников японской кухни в Курахово готовят 27 видов роллов. Самый дешевый сет с овощами для вегетарианцев стоит 150 грн. Доставка заказов на сумму от 200 гривен по городу бесплатная, за город – по тарифам такси. Обычно клиенты ждут заказ 40-60 минут. Ежедневно «Roll Club» принимает 15-17 заказов, на праздники бывает и более 100.

Открывать стационарное заведение питания типа кафе или ресторана предприниматель не планирует. По его мнению, японская кухня специфическая, ежедневно ее не едят, поэтому на большое количество посетителей в маленьком городе рассчитывать не приходится.

«Мы изначально решили, что будем готовить только из качественных продуктов. Поэтому тщательно выбирали поставщиков риса, рыбы, нори, майонеза, который, кстати, у нас исключительно японского производства. Роллы в Японии отличаются от отечественных. У них ролл – это большой кусок сырой рыбы и небольшое количество отварного риса. У нас не совсем так, но те роллы, которые нужно готовить из сырого лосося, мы готовим именно из него. Конечно, предупреждаем об этом клиента и, если он хочет роллы с засоленной рыбы, то выполняем его заказ. Но лосось покупаем только охлажденными тушками, нам их доставляют прямо с самолета в "слякоти" – измельченном льду», – делится Никита секретами своей кухни.

Он собственноручно филирует рыбу и первый ее пробует, чтобы проверить свежесть и вкус. Дома он не готовит, роллы и суши для себя и семьи заказывает исключительно в своем заведении, чтобы лично оценить все плюсы и минусы своей работы и работы поваров.

Здесь не экономят на работе поваров. «Наши работники получают на 20-30% больше, чем в среднем повара в городе. К тому же, если повар работает старательно, знает меню, он дополнительно получает проценты от ежедневной выручки. Но найти специалиста не так уж и просто. Поэтому поваров учу всему сам – научить с нуля намного проще, чем переучить. В принципе, научиться делать качественные роллы можно за две недели, было бы желание», – говорит кураховец.

Конечно, бывают клиенты недовольные заказом. Тогда заказ переделывают бесплатно или, в случае незначительных недостатков, продают со скидкой.

По словам Згурьева, карантин существенно не повлиял на работу заведения. Напротив, доказал, что идея организовать в небольшом городе доставку – была очень кстати. В заведении придерживаются всех карантинных требований: повара и курьер работают только в масках и перчатках. Клиенты, которые забирают заказ самостоятельно, напрямую не контактируют с работницей на выдаче, а получают пакет через окошко.

Именно во время карантина Никита подал заявку на участие в проектах Международной организации по миграции (МОМ), направленных на поддержку предпринимателей в прифронтовых районах. Защитил бизнес-план и получил средства на приобретение морозилки, холодильника и еще одной плиты.

В свободное время предприниматель и шеф-повар Никита Згурьев учит детей делать роллы. А еще – мечтает поехать в Японию постажироваться у местных поваров.