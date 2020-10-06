Заболели 312 детей: На Донетчине рассказали, как дети переносят коронавирус

В Донецкой области за период пандемии коронавирусом заболели 312 детей возрастом от 0 до 18 лет, из них 97 уже выздоровели. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Заболевание COVID-19 у детей протекает гладко, состояние у большинства удовлетворительное. Бывает случаи, когда состояние средней тяжести, бывает, что дети госпитализируются в больницы, но выздоравливают все, и болезнь протекает более-менее ровно», – рассказал Александр Педенко.

Он также сообщил, что в Донецкой области расширен в перечень больниц для приема больных коронавирусом. Теперь в него включена 2-я больница города Краматорска, учреждение оформляет документы на подписание контракта с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

«На сегодня в области таких больниц 20. Из них 13 уже имеют подписанные договора с НСЗУ, а 7 – еще в процессе подписания такого договора», – уточнил представитель облздрава.