Процесс в 3 года: Как пенсионерка получила в наследство пенсию сестры, умершей в «ДНР»

Татьяна Михайловна живет в «ДНР», там же жила ее сестра, которая умерла в 2015 году. Женщине понадобилось 3 года судебных процессов, чтобы добиться на подконтрольной Украине территории получения наследства – недополученной пенсии сестры, передает «Громада Схід».

Родная сестра Татьяны Михайловны умерла 2015 года, своей семьи у нее не было, поэтому Татьяна стала единственной наследницей. Сразу оформить все украинские документы женщина не могла, потому жила в неподконтрольной Ясиноватой.

Наследство состояло только из недополученной пенсии сестры – 21 188 грн. На эти деньги Татьяна Михайловна смогла бы отремонтировать поврежденное обстрелами жилье.

Когда появилась возможность, женщина приехала в подконтрольную украинской власти Дружковку для оформления наследства. Однако получила отказ от отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) в выдаче свидетельства о смерти сестры. А без этого свидетельства получить наследство она не могла.

Татьяна Михайловне подсказали адрес Дружковского бюро вторичной бесплатной правовой помощи. Юрист Инна Куракина предложила совместный алгоритм действий.

На первом этапе женщине необходимо обратиться в суд для установления факта смерти сестры, а на основании такого решения суда РАГС выдаст свидетельства о смерти.

«Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, очень часто сталкиваются с подобными проблемами. В этой ситуации есть годами наработанный алгоритм действий. Лицо, имеющее намерение получить свидетельство о смерти украинского образца, должно получить письменный отказ в РАГСе и обратиться в суд с заявлением об установлении факта смерти. Следует обратить внимание, что в таком случае судебный сбор не уплачивается (п. 21 ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе"). К заявлению следует приложить доказательства, например, копии медицинских документов, выданных оккупационной администрацией, вещественные доказательства и т.д.», – прокомментировала Инна Куракина этот этап.

Вторым этапом является обращение в суд об установлении дополнительного срока для принятия наследства после смерти сестры.

«Законом предусмотрен 6-месячный срок для принятия наследства. Если наследник пропустил указанный срок, считается, что наследник его не принял. Однако существуют и уважительные причины пропуска, при которых суд может определить дополнительный срок для принятия наследства (ст. 1272 Гражданского кодекса Украины). У Татьяны Михайловны такая причина была. Женщина постоянно проживает в оккупации, где украинские органы государственной власти, в том числе нотариальные, не осуществляют свои полномочия. Исходя из судебной практики, такая причина является уважительной для определения дополнительного срока для принятия наследства. Судебный сбор уплачивается в размере 0,4% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц», – объясняет юрист.

Получив решение суда, женщина обратилась к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. И снова отказ. Причина заключалась в расхождении в свидетельствах о рождении сестер, а именно – ошибке в фамилиях родителей. Такая ошибка исключает идентификацию родственных отношений между Татьяна и ее родной сестрой.

Юрист Дружковского бюро помогла женщине составить очередной иск в суд, который вскоре установил факт родственных отношений.

С надеждой, что проблема наконец решена, Татьяна Михайловна обратилась в управление Пенсионного фонда Украины по заявлению о получении наследства – т.е. недополученной сестрой пенсии за период с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года. Однако в управлении ПФУ сообщили, что вместо 21 188 грн выплатит лишь 797,42 грн за период с 18 июля по 31 июля 2015 года. В ПФУ пояснили это тем, что пенсия выплачиваются не более чем за 3 года до дня обращения.

«Я уже почти потеряла надежду, что смогу отремонтировать жилье. Летом еще как-то справлюсь, а зимой снова придется проситься к соседям», – плакала Татьяна.

Юрист бюро ознакомилась с письмом управления ПФУ и предложила снова обратиться в суд.

«Управление ПФУ в своем письме ссылалось на ст. 46 Закона Украины "Об обязательном пенсионном страховании", нормы которой регулируют отношения между пенсионером и ПФУ в случае обращения пенсионера лично. В данном случае эта норма не может быть применена, ведь она не распространяется на правоотношения по поводу получения пенсии, которая перешла по наследству. Такие действия нарушают права клиентки на получение всего принадлежащего имущества», – заключила Инна Куракина.

Суд согласился с ее обоснованием иска и удовлетворил требования истицы в полном объеме.

Вся эта история длилась три года. Благодаря бесплатной помощи специалистки Дружковского бюро Татьяна Михайловна преодолела все трудности и получила наконец долгожданное наследство.