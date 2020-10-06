Без температуры: Врач рассказал, как «мутировали» первые симптомы коронавируса

В Украине в начале пандемии среди заболевших COVID-19 основным симптомом была высокая температура. Сейчас большинство людей, страдающих коронавирусом, жалуются на потерю ощущения вкуса и обоняния. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил врач-анестезиолог высшей категории, эксперт Минздрава, член рабочей группы протокола Оказание медицинской помощи для коронавирусной болезни Сергей Дубров.

«Течение болезни несколько меняется. В начале пандемии даже в нашей стране основным симптомом была высокая температура, а сейчас многие пациенты имеют низкую сатурацию (насыщенность крови кислородом, – ред.), одышку, а температура у них остается нормальной. Вместе с тем в последнее время больше пациентов теряют вкус и обоняние, в начале это случалось значительно реже», – говорит врач.

По словам Сергея Дуброва, от начала пандемии произошло несколько сотен мутации коронавируса.

Он констатирует, что заболеть гриппом и COVID-19 одновременно вполне реально. В Украине было несколько случаев, когда человек болел одновременно коронавирусом и гриппом типа А.

По его словам, в ноябре, декабре, январе, когда циркулирует грипп, случаев заболевания коронавирусом может быть больше, а может и меньше. Если же все-таки человек заболел COVID-19 и гриппом, то скорее всего протекание болезни должно быть тяжелее, а лечение будет стандартным.

Вместе с тем Дубров отмечает, что сезонных вирусов стало меньше, чем в коронавируса. «Если посмотреть на нашу украинскую статистику по циркулированию других типичных сезонных вирусов, то их стало гораздо меньше. Вирус коронавирусной болезни, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде летом или осенью. Если говорить по-простому, то сезонных типичных вирусов стало намного меньше, чем было до коронавируса», – говорит врач.