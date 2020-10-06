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Обвинили в «госизмене»: В «ЛНР» жителя Луганска «приговорили» к 13,5 годам заключения

06.10.20 22:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества «приговорили» жителя Луганска. Мужчину обвинили в «государственной измене». Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

В «республике» утверждают, что с ноября 2018 года по январь 2019 года луганчанин сотрудничал со Службой безопасности Украины. Он якобы собирал и передавал сведения в отношении военных объектов «народной милиции ЛНР» («республиканская» армия) с предоставлением фото и видео.

«В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором верховного суда подсудимый признан виновным в совершении государственной измены… и ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества. Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – говорится в сообщении.

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