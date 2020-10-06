Увольняются: В «ЛНР» растет число как вакансий, так и безработных

В «ЛНР» люди увольняются с работы, в связи с чем растет количество вакансий. Если в январе – августе было 15,4 тысяч свободных рабочих мест на постоянной основе, то за месяц их количество выросло на 1,5 тысячи. Это с учетом, что в течение месяца часть безработных трудоустроилась.

«В январе – сентябре 2020 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 16,9 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе», – констатировали сегодня, 6 октября, в «фонда соцстрахования на случай безработицы ЛНР».

Наиболее высокая потребность:

в рабочих профессиях – 47,9% от общего количества имеющихся вакансий;

35,9% – вакансии для «служащих»;

16,2% – профессии, не требующие специальной квалификации.

При этом на учете в «фонде» состоят 16,8 тыс. жителей, ищущих работу (за месяц их число выросло на 1,5 тыс. чел.). Среди них:

мужчины составляют 51,9%;

женщины – 48,1%;

«Каждый третий обратившийся относится к категории "молодежь в возрасте до 35 лет"», – говорится в сообщении.

Несмотря на рост вакансий, люди не спешат на них устраиваться. Вероятно, из-за низких зарплат, задержек выплат и неподходящих условия труда. Об этом свидетельствует то, что среди зарегистрированных безработных 52,8% составляют рабочие (8 870 чел.), при этом в «республике» 8 100 свободных мест рабочих профессий

Также среди безработных: