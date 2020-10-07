Врачи в «ДНР» работают на износ: В «народном совете» выявили коронавирус

В «народном совете ДНР» выявили коронавирус. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, зараженным еще 17 сентября оказался один из «депутатов». После появления симптомов он обратился в больницу, где произвели забор материала для проведения теста на COVID-19. Положительный результат был через 3 дня, сейчас идет лечение.

«Санитарно-эпидемиологическая служба тогда не смогла посетить здание народного совета с проверкой и установить контактных лиц, поскольку в НС проигнорировали запрос. Соответственно, проверки и дезинфекции там не было, а позже проводили слушания», – сообщают в паблике.

29 сентября зафиксировано второе заражение COVID-19 – заболел сотрудник «народного совета», который по работе мог иметь контакт со многими «депутатами», в том числе с «председателем НС». Тест провели через 3 дня. Будут ли устанавливать контактных, пока наверняка неизвестно.

В паблике сообщают, что сейчас медучреждения и врачи в «республике» работают на износ.

5 октября в «администрации» «главы ДНР» медики провели забор материала у сотрудников для проведения теста на COVID-19. Там уже были выявлены заболевшие, и с 28 сентября все перешли на «удаленку». При этом сейчас здание посещают отдельные лица «по делам». В случае отрицательных тестов все смогут вернуться на рабочие места.

«Межведомственный штаб по противодействию коронавирусу» не проводил заседания с 25 сентября.