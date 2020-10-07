В Донецке показали шпионский фильм, который россиянин снимал в «ДНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошла премьера российского фильма-триллера «Альфа-Р». Об этом сообщает российская «Комсомольская правда».

Фильм представил продюсер, режиссер, российский журналист Александр Коробко.

«Нам было необычайно сложно, фильм снимался в разгар пандемии коронавируса, и мы не могли даже обналичить свои карты Сбербанка, поэтому бюджет фильма был крайне ограничен», – сказал Коробко.

Актеров для съемок, отмечает российское издание, искали среди рядовых дончан, которым было интересно попробовать свои силы в кино.

«И как ни странно, мы даже сцены из Израиля снимали в Донецком ботаническом саду», – рассказал режиссер.

Премьера «Альфа-Р» на российских экранах запланирована на начало октября. Фильм будет также переведен на арабский язык и показан зрителям Сирии.

По информации местных интернет-ресурсов, на показ в кинотеатр «Звездочка» собрались порядка 150 человек.

Как сообщалось ранее, из-за карантина Коробко «застрял» в «ДНР» и российский «Сбербанк» отказался выдать деньги по его доверенности, заверенной нотариусом «ДНР». Из «Сбербанка» пришел ответ, что «ЛНР» и «ДНР» «не являются признанными государствами».

Напомним, что весной в «ДНР» проходили съемки российского фильма-реконструкции о событиях боевых действий 2015 года. Картина является своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить». Съемки российского фильма «Альфа Р» проходили не только в «ДНР», но и в России, Сирии, на Ближнем Востоке.

Премьеру анонсировали на конец мая – начало июня.