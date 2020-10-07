+263 заболевших: На Донетчине – значительный рост количества больных COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 263 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.
За вторник, 6 октября, коронавирусную болезнь обнаружили у еще 263 жителей Донецкой области, в том числе у 15 детей:
- 83 – в Мариуполе;
- 35 – в Мирнограде;
- 33 – в Краматорске;
- 29 – в Бахмуте;
- 19 – в Марьинском районе;
- 14 – в Великоновоселковском районе;
- 13 – в Дружковке;
- 9 – в Селидово;
- 8 – в Торецке;
- 6 – в Константиновке;
- 4 – в Лиманской ОТГ;
- 3 – в Угледаре;
- по 1 – в Покровске, Доброполье, Соледарский ОТГ, Никольском, Покровском, Волновахском и Ясиноватском районах.
«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможны задержки. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – отметил губернатор.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 824 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 685 человек;
- на лечении – 3 076 пациентов;
- летальных случаев – 63.