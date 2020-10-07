+263 заболевших: На Донетчине – значительный рост количества больных COVID-19 (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 263 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За вторник, 6 октября, коронавирусную болезнь обнаружили у еще 263 жителей Донецкой области, в том числе у 15 детей:

83 – в Мариуполе;

35 – в Мирнограде;

33 – в Краматорске;

29 – в Бахмуте;

19 – в Марьинском районе;

14 – в Великоновоселковском районе;

13 – в Дружковке;

9 – в Селидово;

8 – в Торецке;

6 – в Константиновке;

4 – в Лиманской ОТГ;

3 – в Угледаре;

по 1 – в Покровске, Доброполье, Соледарский ОТГ, Никольском, Покровском, Волновахском и Ясиноватском районах.

«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможны задержки. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 824 случая COVID-19, из них: