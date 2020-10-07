RU
Все новости

+263 заболевших: На Донетчине – значительный рост количества больных COVID-19 (Карта)

07.10.20 08:48
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Донецкой области за сутки зафиксированы 263 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За вторник, 6 октября, коронавирусную болезнь обнаружили у еще 263 жителей Донецкой области, в том числе у 15 детей:

  • 83 – в Мариуполе;
  • 35 – в Мирнограде;
  • 33 – в Краматорске;
  • 29 – в Бахмуте;
  • 19 – в Марьинском районе;
  • 14 – в Великоновоселковском районе;
  • 13 – в Дружковке;
  • 9 – в Селидово;
  • 8 – в Торецке;
  • 6 – в Константиновке;
  • 4 – в Лиманской ОТГ;
  • 3 – в Угледаре;
  • по 1 – в Покровске, Доброполье, Соледарский ОТГ, Никольском, Покровском, Волновахском и Ясиноватском районах.

«Из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможны задержки. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – отметил губернатор.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 4 824 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 685 человек;
  • на лечении – 3 076 пациентов;
  • летальных случаев – 63.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк