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«Шахтер» подал в УЕФА заявку перед стартом в Лиге чемпионов

07.10.20 08:39
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»
Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер» подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По спискам А и Б заявлены 29 футболистов:

вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин;

защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь;

полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 61. Георгий Судаков, 70. Евгений Коноплянка, 99. Фернандо;

нападающий: 10. Жуниор Мораес.

Напомним, соперниками «Шахтера» стали мадридский «Реал», миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия». 21 октября подопечные Луиша Каштру проведут на выезде матч 1-го тура с чемпионом Испании.

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