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Новый антирекорд: В Украине зафиксированы 4 753 новых случая COVID-19 за сутки

07.10.20 09:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксированы 4 753 новых случая COVID-19 – это антирекорд количества новых больных в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 597 летальных, 105 970 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 753 новых случая. Всего проведено 2 455 407 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 569 пациентов», – говорится в сообщении Минздрава.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 4 824 случая COVID-19, в Луганской – 1 394 случая.

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