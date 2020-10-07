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Горб динозавра в листве: В Горловке показали терриконы и улицы осенью (Фото)

07.10.20 09:29
Горловка
Горловка / Фото: facebook.com

В неподконтрольную украинским властям Горловку (Донецкая обл.) пришла осень. Кадры из разных районов города в своем Facebook опубликовал местный житель Егор Воронов.

Он отметил, что осень мы сейчас толком и не замечаем. За первые дни октября, по словам Воронова, город похудел, осунулся, но не разделся вовсе.

«20 секунд в песочных часах этого города», – подписал фото горловчанин.

Он опубликовал кадры из сквера по ул. Рудакова, а также запечатлел памятник Никите Изотову, ДК «Кочегарка», храмы, церкви, улицы города и терриконы.

В комментариях местные жители называют Воронова «фотопоэтом Горловки» и выражают восхищение фотографиями.

Одно фото особенно понравилось пользователям соцсети:

  • Алена: «Вот эта нравится особенно. Как горб динозавра в листве»;
  • Сергей: «Это что там вдали? Неужели Эребор?»;
  • Ольга: «Красавец».

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