Горб динозавра в листве: В Горловке показали терриконы и улицы осенью (Фото)

В неподконтрольную украинским властям Горловку (Донецкая обл.) пришла осень. Кадры из разных районов города в своем Facebook опубликовал местный житель Егор Воронов.

Он отметил, что осень мы сейчас толком и не замечаем. За первые дни октября, по словам Воронова, город похудел, осунулся, но не разделся вовсе.

«20 секунд в песочных часах этого города», – подписал фото горловчанин.

Он опубликовал кадры из сквера по ул. Рудакова, а также запечатлел памятник Никите Изотову, ДК «Кочегарка», храмы, церкви, улицы города и терриконы.

В комментариях местные жители называют Воронова «фотопоэтом Горловки» и выражают восхищение фотографиями.

Одно фото особенно понравилось пользователям соцсети: