Донетчина – снова в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 263 новых случая COVID-19. Это один из самых высоких показателей в Украине. Об этом сегодня, 7 октября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 685 случаев, в том числе г. Харьков – 509 случаев, г. Киев – 383 случая, Одесская область – 316 случаев, Днепропетровская область – 316 случаев, в том числе г. Днепр – 237, Донецкая область – 263 случая», – сообщил глава Минздрава.