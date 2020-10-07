Сводка из зоны ООС за 6 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 6 октября, НВФ дважды нарушили договоренности.

Так, в районе ответственности ОТГ «Восток» противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия – неподалеку Водяного. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «войска Украины не открывали огонь по территории ДНР в минувшие сутки, однако трижды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе. Накануне украинские военные осуществили в общей сложности 6 взрывов на своих позициях в районе подконтрольных киевским властям села Водяное и города Авдеевки, а также вблизи контрольно-пропускного пункта "Майорск" к северу от Горловки».

В «ДНР» также уверяют, что «армия Украины сегодня утром обстреляла из стрелкового оружия город Ясиноватую севернее Донецка. Применялось стрелковое оружие».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.