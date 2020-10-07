На Луганщине завершают ремонт автодороги в Меловском районе

В Меловском районе Луганщины восстанавливают автодороги. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, завершается текущий средний ремонт автомобильной дороги О130801. Работы проводятся в направлении Никольское – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка на участке км 8 000 – км 13 + 000.

«Восстановление дороги организовано за счет средств государственного дорожного фонда. Подрядчик – ООО "Еврострой компани". Стоимость работ составляет 37 011,436 тыс. грн», – рассказали в облгосадминистрации.

На этом участке автодороги протяженностью 5 км расчистили придорожную полосу от кустарников и мелколесья, выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, устроено дорожное основание из щебеночно-песчаной смеси и уложен слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см.

Сейчас идет обустройство верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Уже уложены 3,5 км.

Также выполняются работы по планированию и подсыпки обочины.